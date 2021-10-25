Россия примет участие в иранской конференции по Афганистану

Россия планирует принять участие в конференции по Афганистану, которая пройдет в Иране 27 октября. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, пишет РИА Новости.

«Мы будем участвовать», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов. Он добавил, что в ведомстве прорабатывают возможность того, что на конференции выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает планы убрать «Талибан» (радикальное движение, запрещено в России) из официального списка террористов. Однако, подчеркнул он, оно признано террористическим на уровне ООН. Путин добавил, что решение будет зависеть от развития ситуации в Афганистане.

20 октября Сергей Лавров провел встречу с делегацией «Талибана» в Москве. По ее результатам в Кремле заявили, что выделят Афганистану гуманитарную помощь.