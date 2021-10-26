Белорусские силовики задержали сына губернатора Витебской области

В Белоруссии несколько недель назад задержали сына губернатора Витебской области Владимира Шерстнева. Молодой человек не выходил на связь с 7 октября, сообщает издание «Наша Нiва» со ссылкой на несколько источников.

Материалы по теме «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий

По информации собеседников издания, Шерстнев работал менеджером государственного «Торгового дома "Витебск"». Внимание силовиков привлекла его высокая зарплата. Источники рассказали, что сын руководителя области якобы зарабатывал десятки тысяч рублей. Они также отметили, что Владимир был задержан минскими силовиками, вероятно, из Комитета государственной безопасности (КГБ).

На работе говорят, что Шерстнев сейчас находится в отпуске, при этом коллеги не могут назвать, когда молодой человек выйдет на работу. Его жена отказалась говорить с журналистами. Правоохранители также пока не давали официальных комментариев.

Ранее стало известно, что суд Несвижского района Белоруссии осудил мужчину на три года «домашней химии» — наказания, связанного с ограничением свободы, — за лайки и репосты негативных публикаций про президента республики Александра Лукашенко, силовиков и одного судью.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против представителей оппозиции, журналистов и правозащитников. Многие из них, как и рядовые участники демонстраций, были отправлены в СИЗО, несколько десятков человек получили реальные сроки за свою деятельность.