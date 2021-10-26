Названы любимые книги российских заключенных

Наибольшей популярностью у российских заключенных пользуются детективные истории: как классика о Шерлоке Холмсе, так и современные криминальные романы. О самых популярных книгах среди осужденных психолог Андрей Зберовский рассказал РЕН ТВ.

По словам специалиста, читая книги о расследованиях, заключенные пытаются понять особенности работы правоохранительных органов. Для расширения кругозора они чаще всего изучают историческую литературу и русскую классику. Самые популярные авторы классики у осужденных читателей — Федор Достоевский, Лев Толстой и Михаил Булгаков.

Зберовский отметил, что лучше всего в перевоспитании заключенных помогают книги о войне, герои которых в критической ситуации делают правильный нравственный выбор. Такие примеры благотворно влияют на желание осужденных в будущем стать лучше.

В мае сообщалось, что российским арестантам готовятся облегчить условия содержания под стражей. В колониях упростят пересылку книг и введут возможность отправки и получения электронных писем.