Назван главный плюс от глобального потепления

Доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрий Петраков назвал главный плюс глобального потепления — это, по его словам, потепление климата. При этом такие изменения несут разрушительные последствия, в частности, из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом ученый рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Географ отметил, что предотвратить потерю масс льда пока практически невозможно, и согласился с прогнозами ООН, что Азия к 2050 году может утратить до 40 процентов горных ледников. Последствия ощутят на себе до 750 миллионов человек. Однако некоторые из изменений все же будут положительными.

«Есть плюсы — да, становится теплее. А минусы — мерзлота разрушается, ледники сокращаются, смещаются сезоны и изменяется режим рек. У нас (в России — прим. «Ленты.ру») основная добыча газа, значительная часть добычи нефти находится в зоне многолетней мерзлоты. Когда мерзлота тает, стабильность инфраструктуры нарушается, возникают убытки. Последние годы у нас рекордные урожаи зерновых, потому что зона рискованного земледелия сокращается. Весенние заморозки стали заканчиваться раньше, осенние — начинаться позже», — рассказал Петраков.

Ранее ООН опубликовала отчет с призывами удвоить усилия по спасению планеты от глобального потепления. Эксперты-климатоголи выяснили, что при исполнении странами обязательств по сокращению нагрузки на окружающую среду до 2030 года объем выбросов парниковых газов к концу десятилетия все равно вырастет на 16 процентов по сравнению с 2010-м.