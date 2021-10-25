Найден способ обезвредить одного из главных загрязнителей планеты

Выбросы вредных газов в атмосферу от судоходной отрасли вырастут примерно на пятую часть к 2050 году, если не принять мер по обезвреживанию одного из главных загрязнителей планеты. Как сообщает Reuters, решением этой проблемы может стать введение углеродного налога на топливо.

Около 90 процентов мировой торговли осуществляется морским транспортом, а на долю глобальных перевозок приходится почти 3 процента мировых выбросов CO2, так что необходимо как можно скорее найти способ, чтобы отрасль стала безопаснее для экологии.

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Как отметил глава центра Maersk Mc-Kinney Moller Бо Церуп-Симонсен, декарбонизация судоходства в течение следующих трех десятилетий будет возможна при условии, что будут приняты меры, в том числе введение налога на выбросы углерода. Он считает, что введение углеродного налога гарантирует экономическую жизнеспособность и конкурентоспособность топливу с нулевым или низким уровнем вредных выбросов, по сравнению с ископаемыми видами.

Согласно Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping, углеродный налог может быть введен на уровне 50 долларов за тонну углекислого газа на начальном этапе. При этом, вырученные деньги будут направлены на исследования и разработку альтернативных видов топлива. После налог можно постепенно повысить до 150 долларов к 2050 году.

Международная морская организация (ИМО) ранее заявляла о стремлении сократить выбросы на 50 процентов к 2050 году по сравнению с уровнями 2008 года. Члены нынешней инициативы сочли эти цели недостаточными для достижения климатических целей, установленных Парижским соглашением.