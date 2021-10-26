Еще одна европейская страна увидела в России военную угрозу

Финская аналитическая организация Eva провела исследование и выяснила, что еще одна европейская страна изменила отношение к России. Результаты опроса показали, что негативно относятся к России 45 процентов опрошенных финнов, а 60 процентов увидели в стране военную угрозу, сообщается на сайте компании.

Исследование показало, что 34 процента финнов считают, что у них отсутствуют причины негативно относиться к России. Противоположной точкой зрения обладают 45 процентов опрошенных. При этом еще в 2012 году положительно относились к России 63 процента жителей Финляндии. В опросе Eva поучаствовали 2059 человек в возрасте от 18 до 79 лет в период с 24 марта по 7 апреля.

По данным Eva отмечает, более теплым отношением к России обладают люди старшего возраста. При этом чем младше респонденты, тем менее позитивно они настроены. Однако аналитики отметили, что рано говорить об устойчивости этого тренда. Они напомнили, что в 2018 году финны были более благосклонны к России.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров объяснил для РБК, что ухудшение отношения к России связано с имиджем страны в западных СМИ.

«Пропаганда, западные СМИ выставляют Россию как государство-агрессор, государство-ревизионист наряду с КНР, которое хочет изменить сложившийся мировой порядок после событий тридцатилетней давности», — подчеркнул он.

Ранее Россию назвали критической угрозой. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.