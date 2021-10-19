Россию назвали любимым противником НАТО

Североатлантический альянс обречен на противостояние с Россией и неизбежно поставит ее на место «любимого» противника, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В разговоре с «Лентой.ру» политолог назвал причину нынешних дипломатических обострений между Москвой и НАТО.

После провала операции в Афганистане НАТО необходим другой главный враг, рассуждает глава РСМД, и конфликт с Россией в этом качестве отвечает институциональным интересам альянса. По словам Кортунова, президент США Джо Байден предлагал на эту роль Китай, однако страны Восточной Европы оказались несговорчивы из-за своей жесткой позиции в отношении Москвы.

В итоговом заявлении последнего саммита НАТО 14-15 июня «вызовы Китайской Народной Республики», действительно, учтены только номинально. Противостояние с Россией неизбежно станет главным вектором в новой стратегии альянса в 2022 году, прогнозирует эксперт.

«Россия — любимый противник для многих стран-членов НАТО», — замечает эксперт, имея в виду в первую очередь страны Балтии и Польшу. Окончательное назначение Москвы на роль главной угрозы позволит этим странам увеличить собственную политическую значимость в альянсе.

Ухудшение отношений России и Североатлантического альянса началось на фоне событий 6 октября. Тогда в НАТО приняли решение сократить российскую миссию до десяти человек. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о полной приостановке деятельности постпредства при альянсе. Сложившееся положение уже назвали похожим на канун Первой мировой войны.