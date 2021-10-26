Украинцев призвали готовиться к голоду и смерти

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал пост в Facebook, в котором призвал украинцев готовиться к голоду, болезни и смерти.

«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть»… — написал политик.

Ранее оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. Его запасы на складах энергокомпаний страны с 18 октября сократились на 6,5 процента до 583,4 тысячи тонн. В «Укрэнерго» отметили, что ситуация с углем в стране ухудшается. «В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах находится в 4,7 раза меньше угля, чем должно быть на 25 октября», — заявили в компании.

В сентябре стало известно, что Украина закупит 150 тысяч тонн угля из США. Первая партия топлива ожидается в декабре 2021 года, а вторая — в январе 2022 года. Украина также начала закупать уголь в Казахстане и Польше, в последней страна получит 320 тысяч тонн угля.