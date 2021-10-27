Ягудин назвал минус Трусовой

У российской фигуристки Александры Трусовой существует чрезмерное стремление к рекордам. Такой минус спортсменки назвал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, слова которого приводит Sport24.

Спортсмен подчеркнул, что ни большое количество набранных баллов, ни множество четверных прыжков в программе не могут заменить отлива медали на шее фигуриста. При этом Ягудин похвалил Трусову за то, что спортсменка не боится рисковать. Однако он предложил ей найти золотую середину.

Ранее в среду, 27 октября, стало известно, что Трусова выиграла Гран-при США с переломом стопы. Соревнования прошли 25 октября.

В активе 17-летней россиянки бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года. Она также занимала третье место на первенстве Европы-2020.