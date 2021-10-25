Трусова оценила победу на Гран-при США

Фигуристка Трусова о победе на Гран-при США: откатала чисто, но хочу больше четверных

Российская фигуристка Александра Трусова оценила победу на этапе Гран-при США в Лас-Вегасе. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы уменьшили контент до одного четверного, это легкий вариант. Я рада, что получилось откатать чисто, но хочу больше четверных», — заявила спортсменка. Она добавила, что находится не в лучшей форме, которая была у нее на контрольных прокатах, и постарается вернуть ее для отбора на Олимпийские игры в Пекине.

Трусова выиграла Гран-при США ранее 25 октября. За две программы спортсменка набрала 232,37 балла, установив в короткой программе личный рекорд. Второе место заняла другая россиянка Дарья Усачева (217,31 балла), третьей стала Ю Ен из Южной Кореи (216,97 балла).

Трусова — бронзовый призер чемпионата мира 2020 года. Также на ее счету бронза чемпионата Европы и финала Гран-при.