Роднина оценила победу Трусовой на Гран-при США

Роднина о победе Трусовой на Гран-при США: называть это колоссальным успехом не могу

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не переоценивать победу Александры Трусовой на Гран-при США в Лас-Вегасе. Ее слова передает РИА Новости.

«Называть это каким-то колоссальным успехом я не могу. Успех — это чемпионат страны, чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры», — так Роднина оценила итог турнира. Она добавила, что с выводами о форме Трусовой нужно подождать хотя бы до чемпионата России, который пройдет в декабре этого года в Санкт-Петербурге.

Трусова победила на Гран-при США ранее 25 октября. За две программы спортсменка набрала 232,37 балла и установила личный рекорд в короткой программе.

Трусова — бронзовый призер чемпионата мира 2020 года. Также на ее счету третьи места на чемпионате Европы и в финале Гран-при.