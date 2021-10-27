BBC News раскритиковали из-за статьи о подвергшихся давлению лесбиянках

Британские активисты раскритиковали издание BBC News после статьи о лесбиянках, которые признались, что их под страхом прослыть трансфобами (представляющими враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям — прим. «Ленты.ру») принуждали заниматься сексом с трансженщинами. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

В своей статье журналистка ВВС News Кэролайн Лоубридж (Caroline Lowbridge) рассказала о давлении, которому, по их словам, подвергались три женщины, с которыми она поговорила. Все согласились общаться анонимно, под псевдонимами.

Одна из них, Дженни, рассказала, что ее называли трансфобкой, генитальной фетишисткой, извращенкой и радикальной феминисткой, которая не признает транссексуалов. «Некоторые говорили, что скорее убили бы меня, чем Гитлера. По их словам, находясь в одной комнате со мной и Гитлером, они задушили бы ремнем именно меня. И все только потому, что я не хочу заниматься сексом с трансженщинами. Это так абсурдно и жестоко», — поведала она.

Другая женщина, назвавшаяся Хлоей, пожаловалась, что из-за оказываемого на нее давления была вынуждена в университете заняться сексом с трансгендерной женщиной, хотя неоднократно объясняла ей, что не хочет этого.

В своем материале Лоубридж также отметила, что несколько человек пожаловались на принуждения принять то, что пенис может быть женским половым органом.

После этой публикации более восьми тысяч человек подписали открытое письмо с критикой BBC News. Как считают активисты, в статье проблема подается как широко распространенная, однако никаких фактических доказательств, кроме частных утверждений, в ней не приводится.

Ранее профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен в эфире Fox News заявила о существовании только двух полов, после чего подверглась критике в соцсетях. В ответ на ее слова директор по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симон Льюис заявила, что подобное высказывание является «вредным и трансофобным».