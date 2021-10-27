В Конгрессе США заявили об отсутствии у России причин «опасаться» США

Конгрессмен Боб Гуд: у КНДР, Ирана и России нет причин опасаться США при Байдене

Член палаты представителей США от Республиканской партии Боб Гуд раскритиковал внешнеполитическую линию американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает Russia Today.

«Китай бряцает оружием, испытывая ракеты. В Афганистане фиаско. У Северной Кореи, Ирана и России определенно нет причин опасаться нас при действующем президенте», — приводит телеканал его слова. Конгрессмен также выразил мнение, что ситуация в области энергетики «заставляет США вновь зависеть от снабжения со стороны враждебных иностранных государств».

Гуд также отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время переживают множество внутренних кризисов. В частности, страна столкнулась с инфляцией, ростом преступности, сокращением числа рабочих мест и «беспрецедентными и безответственными» тратами.

Ранее сообщалось, что популярность Байдена за девять месяцев его нахождения на посту упала сильнее, чем рейтинг любого другого лидера страны со времен Второй мировой войны. В частности, согласно результатам исследований американского института общественного мнения Gallup, президентский рейтинг Байдена опустился на 11,3 процентных пункта — с 56 процентов до 44,7 процентов. В настоящее время только 34 процента независимых избирателей одобряют его работу.

