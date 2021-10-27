В Конгрессе США заявили об отсутствии у России причин «опасаться» США

Член палаты представителей США от Республиканской партии Боб Гуд раскритиковал внешнеполитическую линию американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает Russia Today.
«Китай бряцает оружием, испытывая ракеты. В Афганистане фиаско. У Северной Кореи, Ирана и России определенно нет причин опасаться нас при действующем президенте», — приводит телеканал его слова. Конгрессмен также выразил мнение, что ситуация в области энергетики «заставляет США вновь зависеть от снабжения со стороны враждебных иностранных государств».
Гуд также отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время переживают множество внутренних кризисов. В частности, страна столкнулась с инфляцией, ростом преступности, сокращением числа рабочих мест и «беспрецедентными и безответственными» тратами.
Ранее сообщалось, что популярность Байдена за девять месяцев его нахождения на посту упала сильнее, чем рейтинг любого другого лидера страны со времен Второй мировой войны. В частности, согласно результатам исследований американского института общественного мнения Gallup, президентский рейтинг Байдена опустился на 11,3 процентных пункта — с 56 процентов до 44,7 процентов. В настоящее время только 34 процента независимых избирателей одобряют его работу.