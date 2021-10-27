МВД: ГИБДД в нерабочие дни будет принимать экзамены на права по записи

Стал известен график работы ГИБДД в период длинных выходных — Госавтоинспекция в нерабочие дни будет проводить регистрацию автомобилей, а также принимать экзамены на водительские права по записи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В этот период в подразделениях Госавтоинспекции в регионах будут предприняты дополнительные меры, предполагающие минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что записаться на регистрацию автомобиля, сдачу экзамена или получение водительских прав можно на портале госуслуг.

Выдача разрешения на изменения в конструкции автомобиля будет проходить как и раньше: заявки нужно подавать на электронную почту, после чего ожидать рассмотрения.

Также в период нерабочих дней ГИБДД может скорректировать графики проведения экзаменов на водительские права.

Ранее стало известно, что власти России намерены ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение в зависимости от степени опьянения водителя. Также планируется проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России Владимир Путин поддержал ее предложение.