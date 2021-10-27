Олег Газманов призвал закрыть Ельцин Центр

Певец Газманов: я бы закрыл Ельцин Центр, это рассадник всякого дерьма

Российский певец Олег Газманов призвал закрыть культурно-образовательный Ельцин Центр в Екатеринбурге. Об этом он заявил в интервью KP.RU.

«Я бы закрыл Ельцин Центр, 100 процентов. Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова!» — пояснил артист.

Собеседник издания также похвалил своего коллегу, экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который публично раскритиковал учреждение. Газманов заметил, что Самойлова поддержало множество людей.

«Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню», — высказался певец и выразил надежду, что «умные люди» его поймут.

Конфликт между Самойловым и Ельцин Центром произошел 23 октября — артист прямо на сцене площадки в рамках фестиваля Ural Music Night заявил, что там «много борзой тупорылой либеральной хурни». Позднее представители мероприятия принесли извинения за слова Самойлова, назвав их «абсолютно неуместными».

Ельцин Центр в свою очередь пригрозил прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля и понадеялись «никогда более не видеть господина Самойлова» в стенах своего учреждения. При этом многие рок-музыканты выразили экс-фронтмену «Агаты Кристи» поддержку.