Рок-музыканты поддержали Вадима Самойлова в скандале с Ельцин-центром

Российские рок-музыканты поддержали экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова после скандала, разразившегося после его заявления в адрес Ельцин-центра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин отметил, что его коллега по цеху имеет полное право высказать свое мнение. «Да пошли они все, ему-то что. Он состоявшийся человек, не будет внимание обращать», — заявил он.

В свою очередь, Найк Борзов указал, что слова Самойлова являются его личной позицией, которую «он выражает таким вот образом. Если он против сексуальных меньшинств, то это его личное мнение. Это его желание, такое отношение ко всему этому», — уверен он.

Конфликт между площадкой и музыкантом возник после того, как Самойлов со сцены раскритиковал учреждение, заявив, что тут «много борзой тупорылой либеральной хурни». Отмечалось, что позже генпродюсер Ural Music Night Евгений Горенбург принес извинения за слова Самойлова, назвав их «абсолютно неуместными».

Ельцин-центр отреагировал на слова критики со стороны Вадима Самойлова, которые он произнес, выступая на фестивале Ural Music Night, проходившем в стенах учреждения. «Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин-центра», — заявили в пресс-службе организации.

Позднее сам Самойлов объяснил, что «там все сильно возбудились из-за темы ЛГБТ. Хотя на самом деле я ничего особенного там не сказал, я сказал, что вы любите друг друга куда хотите, только не лезьте к нашим детям в школы. Но они у нас люди чувственные, обидчивые», — заявил он, рассказывая о конфликте.