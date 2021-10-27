Американская шорт-трекистка «подло» уронила россиянку и осталась безнаказанной

Американская шорт-трекистка Стоддард врезалась в россиянку Просвирнову на Кубке мира

Американка Корин Стоддард сбила россиянку Софью Просвирнову во время эстафеты на Кубке мира по шорт-треку. Видео доступно в Telegram-канале комментатора Дмитрия Губерниева.

На турнире, проходящем в Пекине, Стоддард врезалась в россиянку и уронила ее после передачи эстафеты. «Грязный и подлый поступок американки. Судья из США, кстати, ничего не заметил», — подписал видео Губерниев.

Женская сборная России заняла седьмое место в эстафете. Победителем стала национальная команда Китая.

Просвирнова — трехкратная призерка чемпионатов мира по шорт-треку и пятикратная чемпионка Европы.