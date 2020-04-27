Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан во второй раз объявил о завершении карьеры. Открытое письмо спортсмена приводит «Р-Спорт».

По словам Ана, ему тяжело полноценно тренироваться из-за хронической травмы колена, и на восстановление уходит много времени. «Продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно», — добавил шорт-трекист.

Ан также рассказал, что одной из его целей в спорте после перехода под российский флаг было распространить шорт-трек в стране. Он отметил, что это ему удалось.

В сентябре 2018-го Ан уже заявлял о намерении покинуть спорт. Он отказался от тренерской работы в России. Как выяснилось позже, это решение было продиктовано семейными причинами. Спортсмен возобновил карьеру в феврале 2019-го.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Будучи трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, спортсмен позже завоевал еще три золотые медали, уже защищая цвета российского флага.

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