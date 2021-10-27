Руководителей «Локомотива» обвинили в неуважении и лжи

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк выступил с критикой в адрес руководителей клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен обвинил боссов команды во лжи и неуважении, заявив, что они вели переговоры о его продаже в «Краснодар» за спиной у игрока. «Когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Я спросил Томаса Цорна и Ральфа Рангника: "Вы звонили в "Краснодар" или нет?" Они ответили: "Мы никогда им не звонили". Я понял, что они врут. У меня как у игрока, которому оставался год контракта, в голове не укладывалось, что я буду не знать, что буду делать в следующем сезоне», — рассказал футболист.

На данный момент 31-летний Крыховяк играет за «Краснодар». За «железнодорожников» он выступал с 2019-го по 2021-й, став с командой обладателем Кубка и Суперкубка России. Также на его счету победа в Лиге Европы вместе с испанской «Севильей» и победа в Кубке Франции с ПСЖ.

Цорн стал техническим директором Локомотива, а Рангник — руководителем широкого спортивного блока в клубе летом этого года.