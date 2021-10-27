В ЛДПР попросили прокуратуру разобраться с отчислением студенток «Останкино»

Вице-спикер ЛДПР Борис Чернышов вступился за студенток школы «Останкино», которых отчислили за лайк, и сообщил, что попросил прокуратуру разобраться в инциденте. Соответствующий запрос был направлен в ведомство. Об этом политик написал на своей странице в Instagram.

Чернышов заявил, что нельзя отчислять студентов за лайки или мнение. Он также добавил, что не видел в законе об образовании подобных оснований для отчисления студентов. Политик подчеркнул, что в ЛДПР всегда будут требовать соблюдения прав учащихся.

Ранее шестеро студентов «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за лайков к негативному комментарию об учебном заведении в Instagram. Речь идет о сообщении, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время нерабочих дней в Москве. По словам студентов, их обязали полностью оплатить обучение за этот период.

В свою очередь телеведущая Елена Летучая, которая также является преподавателем «Высшей школы "Останкино"», пояснила, что студентов учебного заведения отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайки.

Позже студентки Алиса Тимченко и Алина Темирчиева заявили, что им обязались вернуть деньги за обучение, однако так и не объяснили, по какой причине их отчислили.