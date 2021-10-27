Отчисленным за лайки студенткам школы «Останкино» вернут деньги за учебу

Двум бывшим студенткам школы кино и телевидения «Останкино» Алисе Тимченко и Алине Темирчиевой, отчисленным накануне из-за лайка в Instagram, обещали вернуть деньги за учебу. Девушки рассказали в личных аккаунтах, что с ними связались из администрации учебного заведения.

«Кажется, мы до них достучались. Сейчас со мной связалась школа, сказала, что денежные средства мне будут возвращены», — поделилась с подписчиками Тимченко. На данный момент известно о том, что деньги планируется вернуть только двум из шести отчисленных студентов. Тимченко заявила, что намерена отстоять права и других учеников, оказавшихся в этой ситуации.

О том, что ей вернут деньги, сообщила и Темирчиева. Она также раскрыла подробности разговора с руководством школы. По словам девушки, ей сообщили, что отчислили только ее и Тимченко, а не шестерых учащихся, как сообщалось ранее. Бывшая студентка добавила, что, по ее информации, некоторые другие студентки из числа лайкнувших пост сами не хотят продолжать обучение в «Останкино». Однако в случае, если они уйдут сами, деньги им не вернут.

Ранее шестеро студентов «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за того, что они поставили лайки к негативному комментарию об учебном заведении в Instagram. Речь шла о сообщении, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам студентов, они должны были полностью оплатить обучение за этот период.

Преподаватель школы, телеведущая Елена Летучая прокомментировала скандал, заверив, что студентов отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайк. Она отметила, что администрация школы и в дальнейшем будет пресекать попытки неисполнения подобных требований.