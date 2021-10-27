Отчисленные из «Останкино» студентки рассказали о взаимодействии со школой

Отчисленные за лайки студентки Высшей школы кино и телевидения «Останкино» поделились впечатлениями от общения с администрацией учебного заведения. В разговоре с «Лентой.ру» Алиса Тимченко и Алина Темирчиева заявили, что им обязались вернуть деньги за обучение, однако так и не объяснили, по какой причине их отчислили. Юрист Василий Воробьев назвал произошедшее полнейшим безобразием.

Ранее стало известно, что Тимченко и Темирчиевой, отчисленным из-за лайки в Instagram, пообещали вернуть деньги за обучение. Девушки рассказали в личных аккаунтах, что с ними связались из администрации учебного заведения.

Деньги планируют вернуть только двум из шести отчисленных студентов. Тимченко заявила, что намерена отстоять права и других учащихся, оказавшихся в этой ситуации.

Темирчиева раскрыла подробности разговора с руководством школы. По ее словам, ей сообщили, что отчислили только ее и Тимченко, а не шестерых учащихся, как сообщалось ранее. Бывшая студентка добавила, что, по ее информации, другие студентки из числа лайкнувших пост не хотят продолжать обучение в «Останкино», однако в том случае, если они уйдут сами, деньги им не вернут.

Блеф и сюр

Алиса Тимченко убеждена, что преподавателей Высшей школы кино и телевидения «Останкино» ввели в заблуждение относительно случившегося с ней и Алиной Темирчиевой. Девушка была ошарашена комментарием, который телеведущая и преподаватель учебного заведения Елена Летучая оставила в своем Instagram.

«Были предоставлены все доказательства нашей позиции: видеосъемка, запись на телефон, скриншоты. Но школа со своей стороны, и эту сторону транслирует Елена Летучая, хочет оправдаться и показать, что студенты не захотели соблюдать противоковидные меры, что в корне неверно. <...> Для меня это какой-то блеф и сюр», — высказалась Алиса.

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Кроме Летучей, никто из администрации не прокомментировал ситуацию, отметила Тимченко.

Вторая отчисленная из «Останкино», Алина Темирчиева, заявила, что на прояснение ситуации администрации школы потребовалось меньше минуты.

«Мне позвонили, я была на суфлере, сказали "Здравствуйте, это «Останкино»". За минуту разговора я узнала, что мне вернут деньги за обучение, я даже не успела задать вопросов. Алиса передала, что нас отчисляют по причине нарушения внутреннего распорядка школы. Якобы. Других причин нет. Лично мне непонятно, в чем мы нарушили распорядок, потому что нет никакой причины конкретной», — добавила Алина.

Она заметила, что администрация пообещала ей возместить стоимость обучения — 66 тысяч рублей.

Елизавета Лопанова, автор комментария под постом школы, с которого начался скандал, отметила, что ее, в отличие от Тимченко и Темирчиевой, отчислять не собираются. Она сообщила, что после произошедшего с девушками отправилась в учебную часть. Там с ней переговорили сотрудники учебной части, однако никаких вразумительных ответов студентка не получила.

«Я считаю, это нормально, что у студентов возникают вопросы и студенты хотят получить на них ответы. Почему школа так себя ведет? Это какие-то внутренние приказы и распоряжения? А будет ли точно перенос занятий? Почему я должна оплачивать обучение в срок, если школа все равно уходит на каникулы с 28 октября и не будет работать, не будет вести никакой финансовой деятельности? Ответов на этот счет нет», — заметила Лопанова.

Полное безобразие

Юрист Василий Воробьев оценил произошедшее с девушками с юридической точки зрения. Правозащитник отметил, что у школы не было оснований для расторжения договоров со студентками.

«С юридической точки зрения это, конечно, полное безобразие. По большому счету у нас есть только три основания для расторжения договора. Первое — отсутствие своевременной оплаты со стороны студентов, чего, я думаю, не было. Второе — нарушение устава учреждения. Устав, конечно, надо отдельно читать, но я подозреваю, что там ничего не сказано про лайки в соцсетях. И третье — это случай ликвидации организации», — пояснил юрист.

Воробьев назвал указанный учебным заведением предлог для отчисления студентов «очевидной ахинеей». «Если люди захотят обратиться в суд, эти действия школы будет очень легко оспорить и обязать их выплатить не только стоимость обучения, но штраф за неправомочное расторжение договора. Они свои обязанности не выполнили и необоснованно расторгли договор», — резюмировал он.

Ранее шесть студентов Высшей школы «Останкино» заявили, что их отчислили из-за лайков к негативному комментарию об учебном заведении в Instagram. Речь шла о сообщении, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время ограничений, введенных из-за коронавируса.