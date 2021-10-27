Аутсайдер ФНЛ разгромил «Краснодар» в Кубке России и выбил команду из турнира

«Кубань» со счетом 3:0 разгромила «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России

«Краснодар» на выезде проиграл «Кубани» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 27 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Разгромную победу команде принес дубль Максима Лаука, а также гол Василия Алейникова. Гости с 51-й минуты играли в меньшинстве. С поля был удален полузащитник «горожан» Реми Кабелла.

Победа позволила «Кубани» занять первое место в группе и выбить «Краснодар» из турнира. Соперник команды определится позже после жеребьевки.

«Кубань» — аутсайдер Футбольной национальной лиги (ФНЛ), команда после 19 туров находится на 17-м месте. «Краснодар» по итогам 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает пятую строчку в турнирной таблице.