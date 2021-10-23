«Краснодар» разгромил новичка РПЛ и вышел на третье место

«Краснодар» со счетом 4:1 разгромил «Нижний Новгород» и вышел на третье место в РПЛ

«Краснодар» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Одержать разгромную победу краснодарцам позволили голы Гжегожа Крыховяка, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова и Владимира Ильина. В составе хозяев отличился Кирилл Гоцук.

Победа позволила «Краснодару» набрать 21 очко и выйти на третье место в чемпионате. Новичок РПЛ «Нижний Новгород» с 14 очками занимает десятую позицию.

«Краснодар» в следующем туре 30 октября на своем поле примет «Крылья Советов». «Нижний Новгород» в тот же день дома встретится с «Локомотивом».