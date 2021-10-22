«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»

«Динамо» со счетом 4:1 разгромило «Химки», Захарян сделал три голевые передачи

«Динамо» на своем поле обыграло «Химки» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 22 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Никола Моро и Константин Тюкавин, дубль оформил Вячеслав Грулев. У Химок отличился Кемаль Адеми.

Разгромная победа позволила «Динамо» набрать 23 очка и догнать лидирующий в РПЛ «Зенит». Москвичи уступают сине-бело-голубым по дополнительным показателям и занимают второе место. В активе аутсайдера чемпионата «Химок» 11 очков, команда находится на 13-й позиции.

«Динамо» в следующем туре 29 октября на выезде сыграет с «Зенитом». «Химки» двумя днями позже примут «Урал».