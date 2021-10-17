ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ

ЦСКА добился победы с минимальным счетом над Уралом в матче 11-го тура РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу с минимальным счетом в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге. Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма: на 52-й минуте «армейцы» открыли счет. Отличился нигерийский нападающий Чидер Эджуке.

Победа позволила ЦСКА подняться в турнирной таблице на четвертое место. Урал занимает 14-е место в чемпионате.

Также в рамках 11-го тура РПЛ состоялось столичное дерби между московскими «Спартаком» и «Динамо». Встреча завершилась вничью (2:2). Красно-белые ушли от поражения благодаря голу в добавленное время.

Сенсационное поражение потерпел лидер чемпионата — «Зенит». Сине-бело-голубые проиграли тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.