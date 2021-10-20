Клуб РПЛ задолжал десятки миллионов рублей за аренду стадиона

Казанский «Рубин» задолжал за использование стадиона «Ак Барс Арена» десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Представители арены подали иск в Арбитражный суд Республики Татарстан. Долг клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) за аренду стадиона составляет 44,5 миллиона рублей.
В августе главный тренер казанцев Леонид Слуцкий пожаловался властям Татарстана на качество газона на «Ак Барс Арене». В ответ представители стадиона заявили о долгах клуба. Арена находится на балансе Министерства земельных и имущественных отношений республики.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России у «Рубина» 15 очков после 11 туров. Команда Слуцкого занимает девятое место в таблице РПЛ.