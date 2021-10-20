Клуб РПЛ задолжал десятки миллионов рублей за аренду стадиона

«Ак Барс Арена» подала в суд на казанский «Рубин» из-за долга в 44,5 миллиона рублей

Казанский «Рубин» задолжал за использование стадиона «Ак Барс Арена» десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Представители арены подали иск в Арбитражный суд Республики Татарстан. Долг клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) за аренду стадиона составляет 44,5 миллиона рублей.

В августе главный тренер казанцев Леонид Слуцкий пожаловался властям Татарстана на качество газона на «Ак Барс Арене». В ответ представители стадиона заявили о долгах клуба. Арена находится на балансе Министерства земельных и имущественных отношений республики.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России у «Рубина» 15 очков после 11 туров. Команда Слуцкого занимает девятое место в таблице РПЛ.