В РПЛ отреагировали на введение в России нерабочих дней

РПЛ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября: оперштаб лиги мониторит ситуацию

Матчи чемпионата России по футболу будут организованы в соответствии с регламентом, включая его санитарную часть. Так в Российской Премьер-лиге (РПЛ) отреагировали на введение в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает «Матч ТВ».

Там подчеркнули, что оперштаб лиги мониторит ситуацию. РПЛ будет действовать, исходя из решений органов исполнительной власти субъектов страны.

В период нерабочих дней планируется проведение 13-го и 14-го туров РПЛ. После этого в лиге наступит перерыв, связанный с матчами сборных.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России Владимир Путин поддержал ее предложение. Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость коронавирусом, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.