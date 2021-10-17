Худшая команда РПЛ отобрала очки у «Краснодара» благодаря голу лучшего снайпера

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» в 11-м туре РПЛ, Агаларов забил девятый мяч

«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Краснодаром» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 17 октября, и завершилась со счетом 1:1. Отобрать очки у фаворита уфимцы смогли благодаря голу лучшего снайпера чемпионата Гамида Агаларова, для него это девятый забитый мяч в сезоне. У хозяев отличился Гжегож Крыховяк, реализовавший пенальти.

«Уфа» имеет в активе девять очков и остается худшей командой РПЛ, занимая последнее место. «Краснодар» с 18 очками находится на шестой позиции.

«Краснодар» в следующем туре 23 октября на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». «Уфа» днем позже дома примет «Рубин».