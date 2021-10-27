Психолог объяснила случаи узнающих о беременности во время родов школьниц

Из-за непонимания собственного тела и отсутствия секспросвета могут происходить случаи, когда девушки в подростковом возрасте до последнего не знают о своей беременности. Так их поведение в разговоре с «Лентой.ру» объяснила перинатальный психолог, специалист благотворительного фонда «Свет в руках» Юлия Литвинова.

«Часто девушка игнорирует свою беременность или даже не понимает, что беременна, — сказала Литвинова. —Она может, например, увеличение живота и веса объяснять тем, что у нее проблемы с гормонами или питанием. Шевеление ребенка она может воспринимать как какие-то проблемы с кишечником».

По ее словам, те девушки, которые понимают, что беременны, сталкиваются с другой проблемой: не знают, с кем поговорить об этом и о предстоящих родах. «Чаще всего девушка не дойдет сама до женской консультации, потому что это страшно. Ей ведь там скажут все, что о ней думают, и, конечно, никто этого не хочет. И редко такие девушки знают телефоны доверия, по которым можно позвонить», — считает психолог.

В результате, отмечает Литвинова, они оказываются «в ловушке». Девушки не могут ничего предпринять самостоятельно, боятся признаться родителям и не понимают, что им делать.

И один из вариантов — самая инфантильная позиция — пускай идет как идет. И они затягивают до очень поздних сроков, когда уже нельзя сделать прерывание. Бывает так, что они специально утаивают. И оказываются в новой ловушке. Юлия Литвинова психолог

Ранее в октябре стало известно, что в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, задушила его, а через несколько дней из-за сильного кровотечения умерла сама. По одной из версий, ее мать сама пыталась спровоцировать аборт и сделала дочери укол.

Случай ранней беременности произошел также в августе в Москве. 12-летняя девочка забеременела от 18-летнего парня, но мать запретила ей делать аборт.

В 2019 году сообщалось о российской школьнице, которая узнала о беременности во время родов.