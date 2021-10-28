Пусковой стол «Ангары» на Восточном собрали

Рогозин: все элементы пускового стола комплекса «Ангара» на космодроме Восточный собраны

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал в Twitter собранный пусковой стол cтартовой площадки для ракет семейства «Ангара» на космодроме Восточном.

«Все элементы пускового стола стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный собраны», — написал глава госкорпорации.

Все элементы пускового стола стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный собраны. pic.twitter.com/cQBoAvHKsy — РОГОЗИН (@Rogozin) October 28, 2021

В сентябре Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, что строительство второй очереди космодрома Восточный, предназначенной для запуска ракет «Ангара», будет завершено в конце 2022 года.

В июне газета «Коммерсантъ» написала, что на космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, из-за чего в Амурской области возбудили два уголовных дела.