Автосервисы и химчистки в Москве закроются на нерабочие дни

Автосервисы, шиномонтажи и химчистки в Москве закроются на нерабочие дни с 28 октября

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты автосервисы и шиномонтажи, а также химчистки, прачечные, а также косметологические салоны красоты с медлицензией и массажные салоны. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Telegram-канале.

Также в нерабочие дни приостановят свою работу солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Медицинские организации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Говоря о продолжительности выходных, в оперштабе ранее отметили, что срок в 11 дней выбран потому, что инкубационный период «дельта»-штамма длится около пяти дней. Таким образом нерабочие время в Москве покроет два инкубационных периода.

Нерабочие дни в Москве объявлены в связи с увеличением числа заражений коронавирусом. При этом власти отказываются называть такие меры локдауном. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным нюанс, что локдауна нет и не планируется. В чем именно заключается нюанс, представитель Кремля не уточнил.

