Оценены политические последствия попытки госпереворота во Франции

Правительство Франции маловероятно будет проводить масштабные и публичные чистки в рядах военнослужащих и правоохранителей после раскрытия заговора с целью госпереворота. Так вероятность серьезных увольнений среди французских силовиков оценил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, даже если во французских внутренних органах будут проводиться какие-то проверки и увольнения после попытки госпереворота, то это будет происходить максимально непублично. «Шум здесь никому не нужен, особенно накануне выборов, когда ситуация и так достаточно раскачана, и лишнее напряжение никому из основных политических игроков не нужно», — пояснил Чихачев. Он добавил, что французское министерство вооруженных сил приступило к внутренним проверкам еще несколько месяцев назад, после публикации открытых писем военных о возможной гражданской войне в стране. При этом политолог призвал не переоценивать потенциал этих чисток.

Чихачев также напомнил, что французский президент Эммануэль Макрон ранее анонсировал ряд мер по поддержке правоохранительных органов, большая часть из которых будет реализована как раз перед президентскими выборами. «Поэтому здесь настрой французского государства, Макрона и его окружения скорее не проводить какие-то чистки и запугивать собственный правоохранительный аппарат, а скорее наоборот его уверить в своей полной поддержке и дать дополнительные возможности для того, чтобы они выполняли свои нормальные функции», — отметил он.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что главное управление внутренней безопасности Франции предотвратило попытку государственного переворота. По данным следователей, смену власти во Франции планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, заключенный под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники.

Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал «террористическое сообщество» с сетью филиалов по всей стране, куда входили действующие и отставные сотрудники полиции, жандармерии и военные. По итогам анализа переписки между участниками заговора, следователи выявили как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион.