Боец MMA засунул пальцы в рот соперника и пожаловался на его укусы

Боец MMA Мохамед Жума проиграл после жалоб на укусы со стороны соперника на UAE Warriors

Суданский боец смешанного стиля (MMA) Мохамед Жума проиграл поединок на турнире UAE Warriors после жалоб на укусы со стороны соперника. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летний африканец засунул пальцы в рот своему оппоненту Софьяну Букичу, а затем пытался убедить рефери, что француз намерено его кусал. Судья дисквалифицировал Жуму за сумму нарушений и отдал победу Букичу.

Африканский тяжеловес проиграл во второй раз в профессиональной карьере. В его активе восемь побед. Жума представляет Южный Судан.

Букичу одержал седьмую победу в карьере. Боец дебютировал на UAE Warriors. Турнир проходит в Абу-Даби.

В сентябре россиянин Ибрагим Магомедов был дисквалифицирован за запрещенный удар в поединке против поляка Бартоша Лещко на турнире АСА128.