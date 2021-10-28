Боец MMA засунул пальцы в рот соперника и пожаловался на его укусы

Суданский боец смешанного стиля (MMA) Мохамед Жума проиграл поединок на турнире UAE Warriors после жалоб на укусы со стороны соперника. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
26-летний африканец засунул пальцы в рот своему оппоненту Софьяну Букичу, а затем пытался убедить рефери, что француз намерено его кусал. Судья дисквалифицировал Жуму за сумму нарушений и отдал победу Букичу.
Африканский тяжеловес проиграл во второй раз в профессиональной карьере. В его активе восемь побед. Жума представляет Южный Судан.
Букичу одержал седьмую победу в карьере. Боец дебютировал на UAE Warriors. Турнир проходит в Абу-Даби.
В сентябре россиянин Ибрагим Магомедов был дисквалифицирован за запрещенный удар в поединке против поляка Бартоша Лещко на турнире АСА128.