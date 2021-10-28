Названы самые мусорные регионы России

В 2020 году треть всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО) в России пришлась на пять регионов. Лидером рейтинга стала Москва с показателем в 5,2 миллиона тонн. Данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

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Количество мусора в столице от общего объема составило 10,5 процента. Одним из самых мусорных регионов назвали и Подмосковье, которое расположилось на второй строчке рейтинга с показателем в 4,7 миллиона тонн мусора. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с 2,2 миллиона тонн. В топ-10 также попали Краснодарский край (1,74 миллиона тонн), Ростовская область (1,7 миллиона тонн), Республика Татарстан (1,5 миллиона тонн), Воронежская (1,35 миллиона тонн), Свердловская (1,26 миллиона тонн), Тульская (1,1 миллиона тонн) и Самарская области (миллион тонн).

По данным аналитиков, за год жители по всей стране произвели 49,6 миллиона тонн ТКО. Показатель на 1,3 миллиона тонн меньше, чем за 2019 год — накопление мусора сократилось до пятилетнего минимума. Активнее всего количество отходов снизилось в Ненецком автономном округе (на 76,5 процента). В тройку лидеров также вошли Республика Марий Эл (на 54,6 процента) и Ивановская область (на 43,5 процента). Топ-5 замкнули Брянская область (на 39,1 процента) и Иркутская область (на 32,3 процента). Ниже расположились республика Республика Северная Осетия (на 32 процента), Чувашия (на 30 процентов), Свердловская область (на 25,8 процента), Астраханская область (на 25,2 процента) и Севастополь (на 24 процента).

Ранее российское отделение Greenpeace проанализировало, какой мусор попадает на комплексы обработки в Егорьевске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми и Новосибирске. Эксперты определили, что главным видом мусора в стране считается одноразовая упаковка — на нее пришлось 54,2 процента от всего объема отходов.