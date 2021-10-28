Названы главные покупатели недвижимости в «Москва-Сити»

Доля запросов о недвижимости в «Москва-Сити» от нижегородцев достигла 10,4 процента

Главными покупателями недвижимости в столичном деловом центре «Москва-Сити» без учета жителей Москвы и Подмосковья в сентябре-октябре 2021 года назвали жителей Нижнего Новгорода. Доля запросов от них достигла почти 10,4 процента. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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С января-февраля 2021 года доля запросов от нижегородцев выросла в 2,5 раза. Вторую строчку рейтинга заняли жители Санкт-Петербурга — показатель достиг более 9,4 процента. Топ-3 замкнули интересующиеся из Новосибирска, от них поступило только 2,8 процента запросов — показатель сократился на 10,3 процента с января 2021-го.

В указанный период объектами в деловом центре интересовались и иностранцы. Наибольшее число запросов исходило от жителей Киева — показатель достиг 65 процентов. О недвижимости в «Москва-Сити» также узнавали жители Минска (10,2 процента) и Бреста (более 3,9 процента).

В мае 2021 года главными покупателями недвижимости в «Москва-Сити» стали петербуржцы с показателем более 32 процентов. В топ-3 рейтинга вошли жители Нижнего Новгорода и Новосибирска. За ними следуют жители Екатеринбурга. Интерес также исходил от жителей Красноярска, Самары и Ростова-на-Дону.