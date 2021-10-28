Онищенко посоветовал Жириновскому «работать, а не болтать»

Онищенко об идее Жириновского наказывать за отказ от прививки: надо работать, а не болтать

Нет смысла принуждать людей вакцинироваться, угрожая уголовным преследованием, тем более, что это не предусмотрено российским законодательством, считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что для того, чтобы добиться приемлемых темпов вакцинации, нужно «работать, а не болтать».

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский ранее выступил с предложением ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ от прививки. Жириновский раскритиковал россиян, которые на время нерабочих дней «бросились покупать путевки». Политик предрек новую вспышку COVID-19 в ноябре из-за подобного поведения. По его мнению, в указанный период следует «всем сидеть дома и не вылезать никуда».

По мнению Онищенко, нет смысла обсуждать то, что не представляется реальным, вместо этого он рекомендовал потратить время на настоящую работу по борьбе с эпидемией.

«Надо работать, а не болтать, заниматься вакцинацией. Можно людей вешать, можно расстреливать за отказ от прививки. Но это не предусмотрено нашим законодательством, и, надеюсь, такого никогда не произойдет. Проблема в том, что главврачей никто не слушает, пропагандой не занимается. Одни заявляют, что правительство ничего делать не хочет, другие — что речь о политической безответственности, третьи придумывают какой-то бред о нашей ментальности. Но все это развлекаются люди, не имеющие никакого реального отношения к проблеме», — уверен медик.

До этого лидер ЛДПР также рассказал, что за полтора года сделал семь прививок, в том числе шесть — от COVID-19.