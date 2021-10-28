В сборной США объяснили подлый поступок в отношении российской шорт-трекистки

Главный тренер сборной США по шорт-треку Стивен Гоф прокомментировал инцидент c участием американки Корин Стоддард и россиянки Софьи Просвирновой во время эстафеты на первом этапе Кубка мира в Пекине. Его слова приводит Inoprosport.

Специалист назвал столкновение случайным и объяснил, что проблемой стало то, что команды разделились на дорожке. Он обратил внимание на то, что Стоддард готовилась выйти на дорожку через один круг, а Просвирнова отдыхала и должна была вернуться в гонку через 2,5 круга. «Такие столкновения, хотя и прискорбны, но не являются редкостью», — подчеркнул тренер.

27 октября Стоддард сбила Просвирнову во время эстафеты на Кубке мира по шорт-треку. Американка врезалась в россиянку и уронила ее после передачи эстафеты. Журналист Дмитрий Губерниев назвал поступок Стоддард в отношении Просвирновой грязным и подлым.

Женская сборная России заняла седьмое место в эстафете. Победу одержала команда Китая.