Названы сроки появления роботов в домах и офисах россиян

Робототехник Шимановский: роботы-помощники в домах и офисах россиян появятся через 10 лет

Высокоинтеллектуальные роботы-помощники появятся в домах и офисах россиян через 10 лет. Такие сроки назвал глава лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета «Иннополис» Артур Шимановский в беседе с РИА Новости.

По словам специалисты, в домах россиян через 10 лет появятся «высокоинтеллектуальные сервисные роботы»: пылесосы, кухонные автоматы, доставщики продуктов, охранники и даже роботы-партнеры для маленьких детей с функцией мониторинга состояний ребенка.

Шимановский предрек, что техника станет более совершенной, а роботы станут более интеллектуальны, чем сейчас. По его словам, они, в частности, научатся передвигаться лестницам, грязи, глубокому снегу, горам и пересеченной местности. Кроме того, роботы станут более автономными вследствие изменения типа аккумуляторов для хранения энергии.

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При этом эксперт считает, что человекоподобных роботов в массовом секторе через 10 лет не будет, поскольку робототехникам предстоит решить множество задач, связанных с автономностью, прямохождением, работой с хрупкими и деформируемыми объектами, ориентацией в пространстве и алгоритмами принятия решений. Пока же роботизированные устройства будут перемещаться при помощи колес и гусениц.

По прогнозу Шимановского, роботы, которых обычно показывают в кино, появятся лишь через 20 лет, а их внедрения в офисы можно ожидать через 30 лет. В частности, их могут использовать в работе на ресепшн, в качестве доставщиков корреспонденции, гидов, уборщиков и охранников. «В перспективе — это реальность, которая наступит через 10 лет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2024 году планируется запуск на околоземную орбиту российского антропоморфного робота «Теледроид». Представитель Центра подготовки космонавтов уточнил, что робот сможет работать как внутри, так и снаружи Международной космической станции (МКС).

В мае сообщалось, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, получившего название «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС), уже начаты. Изделие должно быть готово к 2023 году.