В Польше назвали причину закрытия приграничного движения с Россией

Решение Польши закрыть малое приграничное движение с Россией из-за неких «экономических злоупотреблений» — это абсурд, который может обернуться серьезными финансовыми потерями для страны. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на польского сенатора Ежи Вчислу.

В материале, посвященному пятилетию приостановки пограничного движения с Россией, Вчислу призвал предоставить доказательства «злоупотребления в торговле подакцизными товарами», именно такую причину называют власти страны. «Случалось, конечно, что люди привозили на бутылку больше, чем позволяет закон, но по моим наблюдениям, а я живу в регионе, явление не носило масштабного характера», — заявил политик.

По словам Вчислу, россияне, напротив, приезжали в Польшу и оставляли значительные суммы денег, обеспечивая процветание и благосостояние приграничных регионов. «Государство не должно препятствовать приграничному сотрудничеству граждан двух стран, а, к сожалению, заморозка соглашения о малом приграничном движении это сотрудничество нарушила», — заключил сенатор.