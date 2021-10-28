Сервис доставки «Самокат» подал в суд на Apple

Разработчик российского сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» компания Smart Space 21 октября подал в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии иск к компании Apple. На это обратил внимание Appleinsider.

Как следует из материалов суда, Apple уведомила Smart Space, что ее приложение может быть удалено из магазина AppStore. Этого от Apple потребовала компания Samocat Sharing System, которая занимается арендой самокатов и утверждает, что сервис экспресс-доставки продуктов нарушает права на имя SAMOCAT.

Apple попросила российскую компанию доказать, что она не нарушает права заявителя или что стороны предпринимают шаги для оперативного решения вопроса. В своем ответе Smart Space представила различные объяснения правомерного использования товарного знака, согласно российскому законодательству, и заверила, что стороны ведут переговоры о разрешении спора. Однако Apple до сих пор не ответила компании.

По оценке Smart Space, если Apple удалит приложение из AppStore, компания может понести ущерб в 75 тысяч долларов. Кроме того, это способно привести к разрушению существующих и потенциальных экономических отношений. Поэтому Smart Space посчитала, что необходимо использовать превентивные средства судебной защиты. Компания просит не допустить вмешательства Apple в российский спор о товарных знаках.

Генеральный директор «Самокат РУС» Сергей Писаренко подтвердил РБК, что Samocat Sharing System обратилась в Apple за защитой прав на товарный знак. По его словам, компания сама инициировала переговоры, стороны пока не пришли к соглашению. При этом иск в американский суд он комментировать не стал.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за запрета информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Apple берет комиссию от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store. Пользователи не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store, подчеркнули в ФАС. Однако Apple не исполнила предупреждение, поэтому ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания Apple, нарушившей Закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки.