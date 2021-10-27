В Китае засудят Apple

В Китае подали в суд на Apple за отсутствие зарядника в комплекте

В Китае подали коллективный судебный иск против Apple. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Как отмечают местные СМИ, студенты Пекинского химико-технологического университета и Университета Дунхуа объединились, чтобы подать на Apple в суд за отказ продавать iPhone без комплектного зарядника. В заявлении истцов говорится, что таким образом американский IT-гигант нарушает права потребителей.

«Большая часть потребителей и даже сотрудники Apple в равной степени озадачены и возмущены этим, но большинство из них превратилось в молчаливое большинство», — отметили представители иска, недовольные ситуацией. По словам китайских студентов, корпорация также стала комплектовать свои смартфоны зарядным проводом с выходом USB-C. Данное решение вынуждает пользователей с адаптерами USB-A приобретать новые аксессуары.

Также сообщается, что дело было инициировано в первой инстанции в сентябре. В настоящий момент суд выслушивает аргументы сторон. Позиция Apple не раскрывается.

В конце сентября стало известно, что в отношении Apple инициировали новое расследование в Бразилии, там готовятся выписать штраф. Последний раз Apple наказывали в рамках подобного дела в марте — сумма штрафа составила 10,5 миллиона реалов, или почти 1,9 миллиона долларов.