Боец Шлеменко оценил заявления Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы

Боец MMA Шлеменко посчитал, что Моргенштерна нужно посадить в тюрьму за слова о Дне Победы

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о словах рэпера Моргенштерна, заявившего о бессмысленности празднования Дня Победы. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен посчитал, что Моргенштерна нужно отправить в тюрьму за подобную позицию «Про него, если честно, не очень хочется говорить. Не понимаю, почему его еще не посадили», — оценил он слова исполнителя.

В интервью журналистке Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — подчеркнул он. Позже артист извинился за свои слова.

В марте этого года Шлеменко раскритиковал Моргенштерна, назвав рэпера чертом и бесом. Кроме того, спортсмен призывал запретить концерты исполнителя.