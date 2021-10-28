Стало известно о работе салонов связи в Москве в нерабочие дни

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал о режиме работы салонов связи в нерабочие дни, с 28 октября по 7 ноября, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что в период нерабочих дней салоны связи не закрыты и обслуживают клиентов онлайн, а также с помощью доставки.

«Салонам сотовой связи не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 68-УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией», — пояснили в штабе.

До этого компания «Вымпелком» и другие операторы попросили власти Москвы открыться в нерабочие дни, поскольку салоны связи обладают социальной значимостью.

Ранее сообщалось, что работа алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов, прекратится на период нерабочих дней в Москве.

28 октября в Москве и Подмосковье начались нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Работа большинства организаций, компаний сферы услуг, торговых центров, клубов и баров приостановлена до 7 ноября. Кроме того, в это время будут закрыты школы и детские сады. Ограничения не коснутся аптек, магазинов, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости, и служб доставки.