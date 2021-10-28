Зеленского обвинили в слежке за Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский ведет слежку за бывшим главой республики, лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте политсилы.

В партии заявили о незаконной слежке за политиком и обвинили в ее организации действующие украинские власти. В «Евросолидарности» подчеркнули, что доказательством тому является замеченная рядом с домом Порошенко машина, чей номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров.

В политсиле отметили, что подобные регистрационные знаки используются силовиками для прикрытия, и сделали вывод о причастности украинских властей к наблюдению за экс-президентом. Партийцы добавили, что уже обратились в полицию по данному факту.

«"Европейская Солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции. Владимиру Зеленскому и его офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться ковидом и угрожающим энергетическим кризисом», — говорится в заявлении партии.

Ранее Петр Порошенко обвинил президента Украины в организации акции протеста возле своего дома в селе Козин Обуховского района Киевской области. По мнению политика, таким образом Зеленский рассчитывал отвлечь внимание публики от «совершенных преступлений».