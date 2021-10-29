Россия приготовилась отказаться от дешевых электромобилей

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 29 октября должен рассмотреть вопрос о продлении нулевой пошлины на ввоз электромобилей на срок до 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. По словам собеседника газеты, российская сторона готовится выступить против инициативы, а решения в ЕЭК можно принять только единогласно.

Материалы по теме Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Пошлину обнулили в мае 2020 года сроком до конца 2021-го, чтобы стимулировать создание зарядной инфраструктуры, что делало импортные электрокары дешевле. С 2022 года при ввозе авто на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придется заплатить 15 процентов от его таможенной стоимости. В августе Белоруссия предложила продлить действие нулевых пошлин до конца 2023-го. В российском Минпромторге тогда говорили, что отказ от ввозной пошлины может негативно сказаться на собственном производстве. Новый комментариев перед советом ЕЭК там не предоставили.

В Минэкономразвития сказали, что давать комментарии по вопросу преждевременно. Ранее в ведомстве говорили «Ленте.ру», что в России собираются делать акцент на развитии производства внутри страны. Поддерживать импорт с сохранением нулевой ставки пошлины на ввоз электрокаров в Минэкономразвития не планировали. «Только внутреннее производство даст возможность создавать дополнительные рабочие места как в отрасли электротранспорта, так и смежных отраслях, а также будет создавать стимулы для проведения масштабных инвестиций в исследования, разработки и новые технологии», — указывали в министерстве.

Пока собственное производство в стране по факту отсутствует, основные успехи связаны с сектором электробусов. Серийный выпуск легковых автомобилей должен начаться в ближайшие несколько лет. В августе правительство России представило Концепцию по развитию электротранспорта: к 2030 году производство электромобилей должно дойти до уровня в 220 тысяч штук. Документ предполагает также, что к 2030 году в стране будет более 1,4 миллиона электромобилей. PricewaterhouseCoorers (PwC) считает, что к концу десятилетия парк вырастет только до 630 тысяч штук. По состоянию на конец прошлого года электрокаров в стране было всего около 11 тысяч.