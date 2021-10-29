Полицейские застрелили белую женщину в США

Полицейские застрелили 36-летнюю женщину в Индианаполисе, так как она выхватила оружие

Полицейские города Индианаполис (штат Индиана, США) застрелили белую женщину за то, что она выхватила оружие во время оформления правонарушения. Видео с зафиксировавшего инцидент нагрудного регистратора выложено на YouTube-канале полиции Индианаполиса.

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Все началось, когда 36-летняя Джесси Леонард попыталась скрыться с места ДТП, которое она устроила 24 сентября на одной из центральных улиц города. Полицейские, прибывшие, чтобы зафиксировать происшествие, не стали гнаться за ее красной Honda. Вместо этого правоохранители проследили движение автомобиля до частного дома его владелицы.

Чтобы оформить правонарушение, к Леонард прибыли трое сотрудников, находившихся неподалеку от ее участка. Они вызвали эвакуатор, который отвез машину Джесси на штрафстоянку. После этого полицейские двинулись к дому женщины, чтобы оформить правонарушение.

Однако Леонард приказала им не приближаться к ее жилищу. Сотрудники продолжили движение, тогда женщина выхватила пистолет. В ответ полицейские расстреляли ее с трех сторон из табельного оружия, поскольку нарушительница находилась в неадекватном состоянии.

В сентября полицейские города Дель Норте (штат Калифорния, США) в упор расстреляли чернокожего американца Роберта Андерсона, напавшего на сотрудников с мачете. Правоохранители пытались задержать мужчину, поскольку он перегородил своим автомобилем дорогу на въезде в город и угрожал оружием своей девушке.