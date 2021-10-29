Сибирский город обогнал Москву по росту цен на новое жилье

Риелторы проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках по городам России с населением свыше 500 тысяч человек за последние 12 месяцев. По темпам роста стоимости квадратного метра жилья Омск обогнал Москву, возглавив рейтинг мегаполисов-лидеров по данному показателю, приводит РБК данные ЦИАН.

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За год стоимость «квадрата» в новостройках этого сибирского города поднялась на 86,7 процента, в денежном выражении — с 56,2 тысячи до 104,9 тысячи рублей, подсчитали аналитики. На втором месте Краснодар с чуть менее заметным ростом цен на квартиры (один квадратный метр подорожал на 85,1 процента) с 71 тысячи рублей в октябре 2020-го до 131,4 тысячи в текущем месяце. Третье место досталось Самаре (плюс 61,1 процента, до 84,6 тысячи рублей). Четвертое место занимает Оренбург с приростом цены за «квадрат» на 39,6 процента, до 52,9 тысячи рублей, на пятом — Ярославль (плюс 37,4 процента, до 77,5 тысячи рублей).

Средняя цена одного квадратного метра в новостройках российских мегаполисов увеличилась за год на 21 процент, до 90,7 тысячи рублей. «Например, в этих городах в первом полугодии 2021 года на рынок вышел меньший объем жилья (на 50-70 процентов), чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Кроме того, в городах с небольшим числом доступных лотов колебания цен могут быть сильнее, что характерно для Омска, Астрахани», — отметил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее агентство «ИНКОМ-Недвижимость» выяснило, что с января 2021 года жилье в московских новостройках (за исключением тех, что расположены в Зеленограде), подорожало на 21 процент, до 19 миллионов рублей. Заметнее всего подскочили цены на лоты в строящихся домах в Северо-Западном округе (на 52 процента, до 22,15 миллиона рублей).