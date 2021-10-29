Во Вьетнаме показали артиллерийскую установку на советском шасси

Артиллерийскую установку на шасси советского грузовика КрАЗ-255Б представили во Вьетнаме

Колесную самоходную артиллерийскую установку (САУ) показали во Вьетнаме. В основе САУ PTH-130 лежит шасси советского грузовика КрАЗ-255Б. Возможности машины продемонстрировали на видео. Об этом сообщает «Российская газета».

Артиллерийскую установку построили на шасси советского грузовика КрАЗ-255Б. Машина получила новую кабину, упоры для стрельбы и орудийную платформу. PTH-130 оснастили пушкой М-46 советского производства, которую разработали в 1950-х годах.

Скорострельность орудия достигает восьми выстрелов в минуту. Издание отмечает, что максимальная дальность стрельбы из М-46 превышает 27 километров. Пушка калибра 130 миллиметров также может вести огонь активно-реактивными снарядами, которые повышают дальность поражения целей до 37 километров.

В сентябре стало известно о разработке скорострельной САУ на гусеничной платформе «Армата». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Проект находится на этапе научно-исследовательских работ.

В июне обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин раскритиковал украинскую САУ 2С22 «Богдана». По его мнению, колесное шасси не сможет следовать за танками по бездорожью, а длительные марши снижают боеготовность установки.