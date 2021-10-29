В США заявили об укреплении отношений с Сербией в ущерб России

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что взаимоотношения Соединенных Штатов и Серии улучшаются и укрепляются в ущерб России. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, что существует тесное партнерство с сербскими вооруженными силами и Национальной гвардией штата Огайо. Он указал, что взаимодействие направлено на укрепление миротворческого потенциала, оно приветствуется Вашингтоном, равно как попытки приобрести снаряжение американского производства в определенных случаях.

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«Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе. Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывают помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития», — сказал Эскобар, имея в виду Западные Балканы.

По его мнению, следует закрепить эти страны в сообществе западных демократических государств, дав им членство в Европейском союзе. Заместитель помощника госсекретаря также заявил, что все договоренности в энергетической сфере с Россией имеют политические условия. При этом США добиваются диверсификации поставок энергоносителей и более активного использования балканскими странами сжиженного природного газа.

Эскобар добавил, что некоторые страны взяли на себя обязательства сократить объемы поставляемых Россией энергоносителей, однако не привел примеров таких договоренностей.

Ранее, 10 октября, президент Сербии Александар Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны. Он пояснил, что сейчас Сербия закупает по 6,5 миллионов кубометров газа ежедневно по «лучшей цене в Европе» в 270 долларов за тысячу кубометров.

